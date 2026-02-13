Ученые измерили скорость разрыва Африки на части

Африканский континент разделяет гигантский разлом, который через миллионы лет превратится в океан между двумя крупными массивами суши. Новые подробности масштабных процессов раскрывает Newsweek.

© Naukatv.ru

Протекают они невероятно медленно: со скоростью всего несколько миллиметров в год полное разделение займет десятки миллионов лет. Расхождение плит происходит вдоль Восточно-Африканского разлома (ВАР) — сейсмической зоны, где восточная часть континента (Сомалийская плита) медленно отделяется от более крупной Нубийской плиты, на которой лежит остальная Африка.

На севере Нубийская и Сомалийская плиты расходятся также с Аравийской плитой, образуя рифтовую систему в форме буквы Y. Все три плиты сходятся в эфиопском регионе Афар — это так называемый «тройной стык». Одно из редчайших мест на Земле, где встречаются три тектонических рифта: Эфиопский, Красноморский и Аденский.

ВАР сформировался в миоцене, около 25 миллионов лет назад, берет начало в Афарском тройном стыке и сегодня тянется примерно на 3500 км — от Красного моря до Мозамбика. Восточная ветвь проходит через Эфиопию и Кению, западная дугой уходит от Уганды до Малави.

Земная кора в Афаре уже сильно истончена, часть местности лежит ниже уровня моря, а два рукава рифта уже затоплены водами Красного моря и Аденского залива. Как только соединяющая их долина просядет достаточно низко, вода хлынет внутрь и начнет формировать новый океанический бассейн между расходящимися плитами.

«Скорость расширения выше на севере, так что новый океан первым делом появится именно там», — пояснила геофизик Сара Стэмпс из Виргинского политехнического института.

Скорость расширения ВАР достигает от 2 мм на юге до 7 мм на севере, в районе Эфиопии, в год. Очевидно, что такими темпами образование океана займет многие миллионы лет. Однако сейсмические и вулканические риски медленный разлом несет уже сейчас.

В исследовании в Journal of African Earth Sciences появились новые данные о магнитной структуре коры в регионе Афар и механизме разделения континента. Основой для них послужил анализ магнитных записей конца 1960-х. Он показал, что первыми отделились Африка и Аравия — это произошло вдоль единого разлома после раскрытия рифтов Аденского залива и Красного моря. Африканский рифт последовал позже, вероятно под воздействием мощного суперплюма, и сохраняет активность по сей день.

В прошлом году выяснилось, что движущей силой расхождения могут быть пульсирующие выбросы расплавленной породы из земных недр, похожие на удары сердца.