Обнаружен необычный шлем из клыков кабана возрастом 3500 лет

Недалеко от Пилоса в Греции исследователи обнаружили необычный шлем, который проливает новый свет на воинскую культуру микенской Греции бронзового века, существовавшую примерно в 1500 году до нашей эры.

© Naukatv.ru

Артефакт изготовлен из десятков тщательно отполированных клыков дикого кабана, пришитых к конической кожаной шапочке, и представляет собой одну из самых характерных форм защиты головы того времени. О находке сообщил Министерство культуры Греции.

Как был сделан шлем

Шлем создавался путем пришивания клыков к полоскам ткани или кожи, охватывающим шапочку, обшитую войлоком. Такая конструкция защищала челюсть и шею, хотя по прочности уступала более поздним бронзовым моделям. Главным было не столько боевое применение, сколько демонстрация статуса. Для одного шлема требовалось до 40–50 клыков диких кабанов, что делало его исключительным предметом и символом элитного воина или вождя.

«Эти шлемы показывают, что социальный статус и мастерство были тесно связаны в микенском обществе», — пояснил один из ведущих археологов.

Связь с Гомером

Литературные источники подтверждают культурное значение подобных шлемов. В десятой книге «Илиады» Гомера герой Одиссей носит шлем, украшенный рядами белых клыков, что совпадает с археологическими находками из микенских поселений, таких как Дендра. По словам исследователей, Гомер даже намекает, что такие шлемы могли передаваться как семейные реликвии из поколения в поколение, подчеркивая их символическое значение. Эти объекты помогают понять, как в микенской Греции переплетались ремесло, социальный статус и мифология.

По словам археологов, шлемы из кабаньих клыков не только показывают техническое мастерство, но и свидетельствуют о сложной социальной структуре того времени. Подобные находки позволяют взглянуть на древнегреческое военное дело не только через призму войны, но и через искусство, символику и статус владельцев.

Культурное значение

Шлемы показывают, что микенские мастера умели соединять практичность и символическое значение. Это была не просто защита для головы, а заметный знак силы и статуса, своего рода произведение искусства. Такие находки напоминают, что бронзовый век в Греции был временем сложного общества, где оружие и доспехи не только защищали в бою, но и говорили о положении человека среди других.