Метеоспутник "Электро-Л" № 5 выведен на орбиту, сообщил "Роскосмос" в своем Telegram-канале.

© Российская Газета

Как сообщала "РГ", сегодня в 11:52 мск с Байконура стартовала ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником "Электро-Л" № 5. Примерно через 10 минут после старта разгонный блок с аппаратом отделились от третьей ступени "Протона-М".

Выведение спутника "Электро-Л" № 5 на геостационарную орбиту на высоту более 35 тысяч километров заняло 6 часов 37 минут. За это время ДМ-03 производства РКК "Энергия" выполнил три включения двигательной установки.

Ракета-носитель "Протон-М" (производства Центра Хруничева) и разгонный блок ДМ-03 оснащены системами управления, созданными в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

Основные характеристики "новичка": масса - 2,12 тонны, гарантийный срок работы - не менее 10 лет.

За счет одинаковой угловой скорости все космические аппараты на геостационаре для наблюдателей с Земли кажутся неподвижными. Это очень удобно. Спутники "Электро-Л" не только снабжают Росгидромет важной оперативной информацией, но также мониторят состояние акваторий морей и океанов, условий для полетов авиации, сигналы от аварийных радиобуев, изучают состояния ионосферы и магнитного поля Земли. Благодаря работе аппаратов "Электро-Л" мы можем видеть кадры циклонов, наводнений и других явлений в наших соцсетях.

Что и как отслеживают спутники? Раз в тридцать минут "Электро-Л" делает снимки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах с разрешением 1 и 4 км на пиксель. А с учетом орбиты это покрывает видимую часть планеты полностью. Система повышает точность прогнозов и оперативно выявляет чрезвычайные ситуации. Кроме того, ее используют в международной поисково‑спасательной системе "КОСПАС‑САРСАТ".

Сейчас на орбите работают три аппарата серии - "Электро-Л" № 2, "Электро-Л" № 3 и "Электро-Л" № 4. Каждый имеет угол зрения 120 градусов, что дает полный обзор Земли. Метеоспутник "Электро-Л" № 5 пополнил эту группировку.