В России запустили беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1»

В России успешно выполнили запуск беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1», предназначенной для доставки до 100 килограммов груза на высоту до 20 километров, сообщает агентство ТАСС.

Разработка велась в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Особенность летательного аппарата «Барраж-1» — система пневматической балластировки, которая позволяет изменять высоту полета, используя воздушные потоки для движения в нужном направлении.

Благодаря этому платформа может оставаться в заданной зоне или следовать по траектории, необходимой для полезной нагрузки.

Планируется ее оснащение различным оборудованием, в числе которого аппаратура для связи 5G NTN. Тестирование пройдет в скором времени.