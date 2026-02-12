Астрономов встревожила комета, летящая прямо к Солнцу

Международное научное сообщество взволновано поведением недавно обнаруженной кометы C/2026 A1 (MAPS). По словам американского исследователя Дрю Досса, астрономы впервые наблюдают объект группы Кройца на столь раннем этапе его существования, передает aif.ru.

Согласно данным NASA, комета движется по траектории, ведущей к прямому столкновению с Солнцем. Однако перед гибелью она обещает устроить яркое световое представление, которое, вероятно, будет различимо даже в дневное время.

Ученые обращают внимание на аномально высокий эксцентриситет небесного тела — 0,99995. Показатель, приближающийся к единице или превышающий ее, может свидетельствовать о межзвездном происхождении объекта.

Досс отмечает, что эта характеристика вряд ли изменится. Кроме того, орбита кометы проходит на относительно близком расстоянии от Венеры, что добавляет ей уникальности.

