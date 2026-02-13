Солнце превратилось в смайлик

Ученые зафиксировали необычное явление — на поверхности Солнца образовался рисунок, напоминающий улыбающийся смайлик. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глаза» — это две крупные активные области, а «улыбка» — гигантский протуберанец. Сейчас звезда «смотрит» с таким выражением лица именно на Землю: остальные ближайшие планеты находятся с обратной стороны.

Ранее сообщалось, что последние сутки принесли противоречивые данные о космической погоде: Солнце продолжает подавать сигналы, но магнитосфера Земли пока сохраняет спокойствие.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 13 февраля геомагнитная обстановка остается стабильной. Планетарный индекс Kp не превышает 1,5 балла — это «зеленая» зона, безопасная для метеозависимых и техники. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 7%, слабых возмущений — около 10%.

Однако утром 12 февраля ученые зафиксировали три вспышки на Солнце, одна из которых — класса М. Она произошла в 05:40 мск и относится к достаточно мощным.