Эксперт предупредила об опасности LED-масок для лица

Врач-дерматолог Марият Мухина в беседе с Life.ru предупредила об опасности нашумевших LED-масок для лица.

© Чемпионат.com

По её словам, часто покупатели сталкиваются с дешёвыми китайскими аналогами качественных брендов, а в результате получают ожоги и другие травмы.

«Использование несертифицированных устройств сопряжено с риском локальных ожогов, контактного дерматита, перегрева кожи и потенциального канцерогенеза. Также у некоторых людей возможно развитие фотодерматитов, ведущих к гиперпигментации и обострению кератоза», — сказала эксперт.

Мухина подчеркнула, что такие гаджеты создают иллюзию простоты и доступности: незамысловатый интерфейс («нажми и держи») формирует ложное впечатление, что профессиональная дерматология теперь доступна дома без лишних затрат. Эксперт посоветовала не экономить на красоте и здоровье и покупать только проверенные маски.