Ракета «Протон-М» с метеоспутником стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-3 и гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Носитель с космическим аппаратом был запущен сегодня, 12 февраля, в 11:52 московского времени.

«Электро-Л» № 5 будет работать на высоте 35 786 километров над поверхностью Земли.

Ранее госкорпорация сообщила, что «Протон-М» с «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол Байконура.

В последнем месяце 2025 года «Роскосмос» заявил, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.