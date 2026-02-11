Роскомнадзор (РКН) полностью заблокировал Youtube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* на территории России. Их домены удалили из Национальной системы доменных имен. Об этом сообщили в «Хабре».

© Вечерняя Москва

Теперь у пользователей не открываются эти сайты и приложения, а браузер выдает ошибку, сообщая, что таких адресов не существует.

— Ошибка, которую выдают браузеры при попытке зайти на такой ресурс, «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN», означает, что такого домена не существует. NXDOMAIN расшифровывается как non-existing domain — это значит, что из справочника попросту удалили IP-адреса этих ресурсов, — говорится в материале.

Помимо этих блокировок, российские пользователи активно обсуждают ситуацию вокруг мессенджера Telegram. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений в работе сервиса. По словам представителей ведомства, в РФ и дальше будут вводить ограничения.

В свою очередь лидер «Справедливой России», депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России.

*Принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.