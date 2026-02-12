В Казахстане нашли древние бронзовые монеты

Археологическая экспедиция обнаружила бронзовые монеты VIII – XII веков неподалеку от села Бесагаш в Жамбылской области Казахстана. Этими деньгами пользовались тюркские народы, карлуки, а также торговцы из Китая примерно 1300 лет назад. Ученые установили, что монеты чеканили в Таразе, а также при дворах китайских династий Тан и Сун в период с VIII по XII столетие.

Специалисты подчеркивают, что обнаруженные артефакты подтверждают, что через территорию современного Казахстана проходил важный торговый участок Великого шелкового пути, где активно велся обмен товарами и культурное взаимодействие. Кроме того, во время раскопок 2025 года рядом с Бесагашем археологи нашли еще 46 монет и фрагменты керамики. Все эти находки планируется передать в местные музеи, сообщает телеканал «24KZ».

