В России окончательно заблокировали WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* окончательно заблокировали в России — домен сервиса пропал из DNS-серверов Роскомнадзора. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в CNews.

© Вечерняя Москва

По информации издания, ранее такие же действия производились и с доменом видеоплатформы YouTube. Это позволяет полностью закрыть доступ к сервису, чтобы им невозможно было пользоваться на территории России.

— Из DNS-серверов Роскомнадзора без предупреждения исчез домен WhatsApp*.com, связанный с одноименным мессенджером. Ранее аналогичным способом власти поступили с доменом YouTube, — говорится в материале.

Таким образом, домен WhatsApp* был вырезан из Национальной системы доменных имен, пишет издание.

Кроме того, 10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения.

Лидер «Справедливой России», депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону специальной военной операции.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.