Техномагнат Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, рассказал в соцсетях, что лунный город будет функционировать благодаря солнечной энергии.

Напомним, что в понедельник, 9 февраля, бизнесмен пообещал в ближайшие десятилетия построить города на Луне и Марсе.

Пользователи развернули широкую дискуссию по вопросам о строительстве населенных пунктов, их развитии, снабжении.

«Атомные реакторы не нужны — только солнечная энергия и батареи», — прокомментировал Маск публикацию одного из подписчиков.

Ранее сообщалось, что техномагнат призвал начать полноценное, масштабное освоение спутника Земли.