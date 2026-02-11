Илон Маск раскрыл, как будет функционировать город на Луне
Техномагнат Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, рассказал в соцсетях, что лунный город будет функционировать благодаря солнечной энергии.
Напомним, что в понедельник, 9 февраля, бизнесмен пообещал в ближайшие десятилетия построить города на Луне и Марсе.
Пользователи развернули широкую дискуссию по вопросам о строительстве населенных пунктов, их развитии, снабжении.
«Атомные реакторы не нужны — только солнечная энергия и батареи», — прокомментировал Маск публикацию одного из подписчиков.
Ранее сообщалось, что техномагнат призвал начать полноценное, масштабное освоение спутника Земли.