Не только в России: где еще заблокирован Telegram

10 февраля Роскомнадзор объявил о замедлении работы Telegram, поскольку мессенджер игнорирует российское законодательство. Но это не первая попытка ограничить работу приложения: многие другие страны мира тоже блокировали мессенджер, частично или полностью. Рассказываем о самых крупных случаях блокировки Telegram на сегодняшний день.

Иран

Иран был одной из первых стран, где Telegram подвергся блокировке. До августа 2015-го приложение работало беспрепятственно, но министерство информационных и телекоммуникационных технологий Ирана заявило, что разработчики приглашения согласились ограничить доступ к определенным ботам и стикерам по запросу правительства; якобы они использовались иранцами в сатирических целях.

Через два года, в 2017-м, в Telegram появилась функция голосовых звонков — и иранские власти полностью заблокировали их. В декабре 2017-го, на фоне общественных демонстраций, правительство временно заблокировало доступ к приложению, поскольку через него демонстранты координировали свои действия. Уже в январе Telegram разблокировали по приказу президента, но год спустя, в марте 2018-го, власти начали говорить о повторной, полной блокировке мессенджера. Официально он запрещен с 1 мая 2018 года.

Сомали

Правительство Сомали заблокировало Telegram в 2023-м; под ту же волну блокировок попал TikTok и букмекерский сайт 1XBet. 24 августа запрет вступил в силу. Министр коммуникаций и технологии страны заявил, что запрет оправдан, поскольку платформами пользуются «террористы и имморальные группы». Население Сомали, в свою очередь, раскритиковало решение властей, поскольку заблокированные платформы предоставляли многим гражданам возможности для трудоустройства в стране с высоким уровнем безработицы.

Вьетнам

В 2025-м Министерство наук и технологий потребовало от операторов телекоммуникационных сетей заблокировать действия Telegram. Органы госбезопасности Таиланда якобы сочли 68% вьетнамских групп и каналов в мессенджере вредоносными, и Telegram не выполнил требования по их удалению.

Бразилия

В феврале 2022-го Верховный электоральный суд Бразилии объявил, что три канала в Telegram, якобы замешанных в распространении ложных новостей, были регионально заблокированы по его требованию, а сам мессенджер был заблокирован на 48 часов в наказание. Но уже в марте суд потребовал полностью перекрыть доступ к приложению под предлогом неисполнения судебного решения. Павел Дуров же возразил, что суд отправлял электронные письма на «старый ящик», который Telegram просто не проверял, и попросил орган пересмотреть решение. Запрет был снят через два дня.

Позже, в апреле 2023-го, Telegram временно заблокировали по всей территории Бразилии, а компанию оштрафовали на 1 млн реалов за отказ от сотрудничества со следствием в расследовании неонацистской активности на платформе. Данный запрет тоже сняли через несколько дней, но компании все равно пришлось выплатить штраф.

Германия

В феврале 2022-го немецкое правительство заявило, что Telegram по требованию властей Германии удалил 64 канала, якобы нарушавших немецкие законы против разжигания ненависти. Пресс-релиз утверждал, что Telegram согласился сотрудничать с правительством для удаления потенциально незаконного контента в будущем.

Гонконг

Во время протестов 2019-2020 года многие демонстранты пользовались Telegram, чтобы избегать электронной слежки и координировать действия. После ареста администратора одного из протестных каналов мессенджер подвергся мощной DDoS-атаке, и большая часть спам-трафика была направлена из Китая. Вскоре Ассоциация Интернет-провайдеров Гонконга заявила, что рассматривает полную блокировку мессенджера; в 2022-м аналогичные планы подтвердил Законодательный совет города.