Найдены галактики старше Вселенной

Стандартная космологическая модель ΛCDM определяет возраст Вселенной примерно в 13,8 миллиарда лет. Гораздо моложе объекты с большим красным смещением, свету которых понадобилось долгое время, чтобы добраться до нас. (Красное смещение галактик вызвано расширением Вселенной: излучаемый свет «растягивается», смещаясь в красную область спектра).

© naukatv.ru

Чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется и тем выше ее красное смещение. А поскольку скорость света конечна — тем дальше в прошлое мы заглядываем. Поэтому измерение возраста галактик с очень высоким красным смещением — это прямой способ проверки космологической модели. Галактики не могут быть старше Вселенной, в которой они существуют — это было бы так же абсурдно, как сын, родившийся раньше своей матери.

Вооружившись данными «Джеймса Уэбба», в Канарском институте астрофизики проанализировали 31 галактику со средним красным смещением 7,3. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Свет этих галактик родился, когда Вселенной было 700 миллионов лет. Моделирование же по фотометрическим точкам показало средний возраст этих объектов около 600 миллионов лет.

«В наших моделях мы учли все, что только можно: молодое и старое звездное население, пульсирующие звезды AGB-типа на поздних стадиях эволюции, эмиссионные линии областей HII, черные дыры в активных ядрах галактик, межзвездное поглощение пылью и поглощение в межгалактической среде нейтральным водородом», — уверяет один из авторов Мартин Лопес-Корредойра.

По его словам, уже появлялись независимые работы, указывающие на серьезные аномалии в наблюдениях «Джеймса Уэбба», включая существование слишком древних галактик. Таким образом, если расчеты верны, встает закономерный вопрос: как такие массивные и яркие галактики успели настолько быстро сформироваться и начать производить звезды?

Это уже серьезный вызов общепринятым теориям. Но еще поразительнее, что три галактики оказались старше даже самой Вселенной.

«Наиболее яркий пример — галактика JADES-1050323 с красным смещением 6,9, — уточняет астрофизик. — Согласно моим расчетам, вероятность того, что ее возраст все же укладывается в возраст Вселенной (800 миллионов лет), составляет менее одной миллионной — это соответствует уровню значимости 4,7σ. Иными словами, случайная статистическая флуктуация практически исключена».

Если этот результат подтвердится, стандартная космологическая модель ΛCDM окажется под вопросом. Разумеется, столь радикальная смена парадигмы требует дополнительных подтверждений и веских доказательств. Поэтому Лопес-Корредойра призвал коллег к поиску реалистичных объяснений наблюдаемым аномалиям.