RuStore получил масштабный апдейт

Магазин приложений RuStore обновил платформу, добавив инструменты для персонализации и монетизации.

© RuStore

Как рассказали "РГ" в пресс-службе онлайн-платформы, в разделе "Игры" появилась персонализированная лента рекомендаций "Во что поиграть". В ней на основе жанровых предпочтений пользователя алгоритмы формируют релевантные подборки. Так, поклонникам экшена предложат Code of War, Doom Z Day Chronicles или Five Nights At Freddy's 3.

В разделе "Моё" добавлена категория "Избранное". Там можно отмечать понравившиеся игры и приложения прямо в их карточках и использовать раздел как список желаний, чтобы все сохраненные приложения были доступны в одном месте.

Кроме того, на площадке запущены купоны от разработчиков, предоставляющие скидки на покупки внутри приложений. Сообщается, что купоны будут действовать как в период распродаж, так и в рамках персональных предложений - например, в виде скидки ко дню рождения.

"Главная цель обновления - дать пользователям больше персонализации и удобства, а разработчикам - гибкие инструменты продвижения на любом этапе публикации. Предзаказы, "Во что поиграть" и "Избранное" помогут набрать аудиторию в первые дни после релиза, а по мере роста подключаются купоны. Новые функции позволяют эффективнее взаимодействовать с пользователями, повышая вовлеченность и монетизацию", - прокомментировал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Новый интерфейс доступен в последней версии RuStore. Разработкой занимается VK. Магазин доступен на Android, HarmonyOS и ОС "Аврора".