Павел Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление, рассказал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Бизнесмен отметил, что Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить россиян перейти «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

Эксперт оценил вероятность полной блокировки Telegram в России

Дуров напомнил, что 8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу.

По его словам, Тегеран запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Вместе с тем, добавил он, большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке.

Основатель констатировал, что ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением.