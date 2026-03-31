Лесной феномен, взорвавший Интернет, оказался мифом

В апреле 2025-го в Сети завирусилась научная работа, утверждавшая, что деревья могут предсказывать наступление солнечного затмения. Якобы лес норвежских елей в Доломитах в северной части Италии быстро синхронизировал электрические сигналы на клеточном уровне в часы, предшествовавшие затмению в октябре 2022-го. Но теперь у научного сообщества есть возражения. Портал popsci.com рассказал, почему.

Открытие Итальянского института технологий потенциально, при условии, что оно правдиво, могло бы сильно изменить представления науки о коммуникации растений друг с другом. Несмотря на скепсис многих критиков, в Интернете тут же заговорили об удивительном «лесном феномене». Но теперь другая команда ученых, что у якобы космического события в Доломитах есть более простое объяснение.

Если кратко, еловые деревья могли просто быть заряжены электричеством после недавней грозовой бури. Доказательства этой теории приведены в недавней научной работе, опубликованной в журнале Trends in Plant Science.

Один из авторов монографии, эволюционный эколог Ариэль Новопланский из Университета имени Бен-Гуриона, утверждает, что работа итальянцев от апреля 2025 года «демонстрирует распространение псевдонауки в сердце биологического исследования». Вместо того, чтобы изучить более простые, хорошо задокументированные факторы окружающей среды, вроде сильной бури и разрядов молний, авторы предпочли сделать акцент на более соблазнительной теории — что растения предугадывали близкое наступление солнечного затмения.

Дело не в том, что растения не отвечают или не готовятся к изменениям в окружающей среде — они делают и то, и другое. Некоторые растения могут фиксировать как сдвиги в уровне освещения, так и насыщенность почвы различными веществами. Но оба этих феномена прямо связаны с серьезными экзистенциальными изменениями, которые, в свою очередь, связаны с четкими, предсказуемыми намеками.

Обычно растения реагируют на перемены, получая релевантную информацию от своих соседей, но частичное солнечное затмение не соответствует критериям. Для контекста, затмение снизило яркость света примерно на 10,5% всего на два часа — и в это время уровень солнечного света все равно был приблизительно в два раза выше, чем нужно деревьям. Частые колебания в облачном покрове на месте исследования могут менять качество и количество света куда сильнее.

По мнению авторов работы, даже если падение света было достаточно сильным, чтобы вызвать подготовительную реакцию у деревьев, они никак не могли бы предсказать это. Частичное солнечное затмение в октябре 2022-го было 53-м в череде, происходящей примерно каждые 18 лет, 11 дней и 8 часов. Авторы оригинального исследования намекали, что крупные ели в Доломитах проявляли больше электрической активности перед затмением — якобы тем самым они пытались предупредить своих молодых соседей. Однако каждое затмение следует уникальным путем — у каждого есть своя длительность и магнитуда. Даже если старые деревья как-то могли «запомнить» прошлое затмение, они не могли эффективно к нему подготовиться.

Что касается каких-либо гравитационных сдвигов, которые могут выдать наступление затмения, колебания в то время были не сильнее, чем те, что происходят при новолунии. Наконец, последний момент, вызывающий скепсис — размер выборки. Авторы первого исследования привели в пример всего три живых дерева и пять мертвых пней — пул недостаточно большой, чтобы делать по нему какие-то надежные выводы.