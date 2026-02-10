Эксперт оценил вероятность полной блокировки Telegram в России

Эксперт по технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с замедлением работы Telegram в России, а также оценил вероятность полной блокировки мессенджера в обозримой перспективе.

Ранее Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечалось, что работу сервиса будут продолжать ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.

Сейчас речь идет о перенастройке системы анализа трафика. В РКН это уже пытались сделать в 2018 году, но тогда в параллель с Telegram «положили» довольно обширный сегмент интернета - большое количество других сервисов и порталов. При попытке вычленить необходимые пакеты данных блокировались и пакеты данных других порталов, так весь трафик идет вперемешку по различным каналам. Эти действия давали низкую эффективность и приводили к значительным трудозатратам. То есть все это получалось плохо. Теперь же анализаторы трафика – DPI-программы или Технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) – настроены таким образом, что они гораздо лучше «видят» сигнатуру Telegram. И для этого, пытаясь сотрудничать с Роскомнадзором, немало сделал сам мессенджер. Насколько мне известно, у них были некоторые взаимодействия, которые позволили ведомству лучше разобраться в трафике Telegram. Однако сейчас мы слышим о том, что Telegram в полной мере не сотрудничает с российскими властями и общается с ними «через губу». Соответственно, Роскомназдзор, опираясь на имеющийся у него опыт, включает свои системы и ограничивает работу Telegram. При этом сделать это у него получается в разы эффективнее, чем раньше. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Специалист допустил, что в дальнейшем Роскомнадзор продолжит вводить ограничения на работу мессенджера.

«Было бы лукавством говорить о том, что это не приведет к тотальной блокировке Telegram. Мы уже видели практику по другим программным продуктам: если начиналось их замедление, то оно практически всегда доходило до того уровня, когда программа становилась практически неработоспособной. Думаю, в этот раз будет все то же самое», - отметил эксперт.

Вместе с тем Мясоедов отметил, что Telegram является критически важным инструментом для многих россиян.

«Проблема заключается в том, что Telegram – это гораздо большее, чем WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В ряде компаний Telegram – это платформа для ведения бизнеса. Кроме того, это новостные каналы. Так что шаг Роскомнадзора можно назвать достаточно радикальным. Но я не буду его оценивать. Ведомству виднее, какие цели здесь преследуется. При этом хотел бы заметить, что ограничения в отношении Telegram могут замедлить экономическую деятельность в нашей стране, ведь коммуникация – это основа основ любого бизнеса. Когда обрывается огромное количество коммуникационных каналов, то это приводит к замедлению рабочих процессов. Поэтому хотелось бы надеяться, что Telegram пойдет навстречу и все препоны будут устранены. Но, опираясь на имеющуюся информацию, можно предположить, что Telegram доведут до того состояния, когда пользоваться им можно будет только так, как и другими запрещенными в РФ платформами. То есть мессенджер будет близок к неработоспособному состоянию, и тогда нужно будет «переезжать» на альтернативные решения», - заключил собеседник.

