Назван возможный срок блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram в России могут полностью заблокировать в течение 6-8 месяцев, если его руководство не начнет полностью соблюдать российское законодательство. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя информацию о возможных ограничениях, передает aif.ru.

Ранее издание РБК сообщило, что Роскомнадзор может начать ограничивать работу мессенджера с 10 февраля. Свинцов прокомментировал данную информацию.

«Что касается полной блокировки, я считаю, что это произойдет через 6-8 месяцев. Но мы все-таки рассчитываем, что Telegram примет для себя правильное решение, выделит российский сегмент в отдельное юрлицо, в отдельный бизнес, назовет его как-то, чтобы не попасть под санкции, но при этом выполнить российское законодательство», — сказал Свинцов.

Он также уточнил, что на данный момент в профильный комитет Госдумы официальной информации о замедлении работы Telegram не поступало.