В Госдуме прокомментировали сообщения о замедлении Telegram

В Госдуме ничего не знают о замедлении мессенджера Telegram в России. Об этом во вторник, 10 февраля, заявил зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко.

По словам депутата, вопрос замедления мессенджера в парламенте не обсуждался. Однако Ющенко добавил, что Роскомнадзор может начать блокировку, если будут претензии по законодательной базе, передает телеканал «ТВЦ».

В СМИ сообщили, что Роскомнадзор начнет ограничение работы мессенджера Telegram в России. Ведомство планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса 10 февраля. В этот же день количество жалоб на сбои в работе мессенджера превысило 11 тысяч.

На фоне новостей о замедлении акции VK выросли на 3,05 процента на Московской бирже, их рост продолжается.

РКН ограничит Telegram

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал граждан поддержать открытое письмо к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой открыть представительство приложения в России, чтобы избежать возможности блокировки на территории страны.