Власти решили приступить к замедлению работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

Как уточняют два источника, Роскомнадзор начнет принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Другой собеседник добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимают.

Накануне пользователи Telegram в России пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев DownDetector, в течение суток сервис зафиксировал более 1,3 тыс. жалоб о том, что мессенджер не работает вовсе либо не приходят оповещения.

Наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 13:00 по московскому времени, и этот уровень сохранялся до 14:40. Больше всего обращений поступило из Томской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из Республики Хакасия.