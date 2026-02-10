Производитель пылесосов представил сразу три смартфона

Компания Dreame, известная как производитель роботов-пылесосов и бытовой техники, официально представила в Польше свои дебютные смартфоны. В линейку вошли сразу три модели, сообщает Spidersweb.

© Газета.Ru

Флагман Dreame RS1 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплеем с частотой обновления 144 Гц без вырезов, кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7200 мАч с быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной а 80 Вт. Смартфон также получил корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP69 и тройную камеру с модулями на 50, 50 и 64 Мп. Как отмечают эксперты, смартфон является клоном ZTE Nubia Z80 Ultra.

Модель Dreame Air1 представляет собой компактный и тонкий смартфон толщиной 5,9 мм и весом 172 грамма. Устройство оснащается чипом MediaTek, аккумулятором на 5000 мАч и камерой с разрешением 108 Мп.

Третья модель — это бюджетный смартфон Dreame E1 с AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и камерой на 108 Мп.

После старта продаж в Польше компания планирует расширить присутствие на другие европейские рынки. Информация о стоимости устройств и сроках начала продаж в отдельных странах пока не раскрывается.