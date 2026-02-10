ИИ нашел древнеримскую настольную игру

Плоский камень с необычным геометрическим узором, найденный в древнеримском городе Кориоваллум в Нидерландах, с помощью искусственного интеллекта был идентифицирован как возможное игровое поле неизвестной ранее настольной игры времен Римской империи.

Плоский известняковый камень с вырезанным геометрическим узором, найденный в голландском городе Херлен, может оказаться неизвестной ранее настольной игрой Древнего Рима, пишет New Scientist. К такому выводу пришли исследователи из Лейденского университета, применившие искусственный интеллект для анализа следов износа на поверхности артефакта.

Камень размером 212 на 145 миллиметров обнаружили на месте древнеримского города Кориоваллум. Его поверхность покрыта прямыми линиями, а следы износа совпадают с типичным рисунком перемещения игральных фишек по линиям. Больше всего потертостей пришлось на одну из диагоналей, что ученые сочли характерным для популярных в Средние века «блокирующих» игр, где цель – не дать сопернику сделать ход.

В ходе эксперимента с использованием игровой системы Ludii специалисты смоделировали тысячи партий с разными правилами и стартовым числом фишек на поле. В результате выяснилось, что девять известных блокирующих игр могли привести к схожему рисунку износа, рассказал автор исследования Уолтер Крист. Исследователи пока условно называют эту находку Ludus Coriovalli – игрой из Кориоваллума.

Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются, что камень действительно использовался как игровое поле, указывая на необычный узор и отсутствие схожих находок. Тем не менее, ученые отмечают, что если гипотеза подтвердится, появление блокирующих игр в Европе можно будет отнести к римскому периоду, а не только к Средневековью.

Комбинирование археологии и ИИ, считают исследователи, может помочь раскрыть и другие загадки древних настольных игр.

