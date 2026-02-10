Минцифры готовит «полигон» для искусственного интеллекта

Пока рынок искусственного интеллекта в России показывает активный рост, государство готовит для него новые правила игры.

Согласно информации, просочившейся в СМИ, Минцифры разрабатывает законопроект, который введет обязательную сертификацию ИИ-систем, используемых на критически важных объектах.

Безопасность любой ценой

Основная идея законопроекта— обеспечить максимальную безопасность и контроль. Речь идет о создании специального полигона для тестирования алгоритмов. Системы искусственного интеллекта, особенно те, что могут влиять на жизнь, здоровье людей или безопасность государства, должны будут получать сертификат. Выдавать его будут силовые структуры — ФСТЭК и ФСБ.

Важной частью новой системы станет классификация. Все ИИ-решения поделят на четыре уровня — от минимального до критического. К последнему, вероятно, отнесут алгоритмы, способные принимать решения автономно, без человека. Для них доступ без сертификата к критически важным отраслям - энергетике, транспорту и госуправлению будет закрыт.

Технологический суверенитет как главный принцип

Один из самых радикальных пунктов будущего закона касается запрета на использование ИИ-систем, права на которые принадлежат иностранным лицам. Государство давно заявляет о технологическом суверенитете, поэтому важные данные и контроль над ключевыми алгоритмами должны оставаться внутри страны. Для российских IT-гигантов, которые и так контролируют львиную долю рынка, это означает и сокращение конкуренции, но и потенциальное отдаление от глобальных технологических трендов.

Прогноз последствий для рынка

Для крупнейших игроков, таких как «Яндекс», «Сбер» или VK, откроется стабильный поток госзаказов. Их решения, прошедшие сертификацию, станут стандартом де-факто для всех критически важных сфер. Объем рынка ИИ, который уже оценивается почти в два триллиона рублей, может получить дополнительный импульс за счет государственных инвестиций в безопасные системы.

С другой стороны, создание национального центра искусственного интеллекта, процессы сертификации, составление реестров — все это требует времени и ресурсов, поэтому скорость внедрения инноваций может замедлиться. Компаниям придется тратить силы не только на разработку, но и на согласование своих продуктов с регуляторами.

В настоящий момент, Россия пытается найти свой путь в регулировании одной из самых мощных технологий современности. Стремление обезопасить себя понятно, но всегда есть тонкая грань между безопасностью и чрезмерным контролем, который может задушить живое развитие. Полигон для ИИ должен стать испытательной площадкой, но важно, чтобы он не превратился в изолированный заповедник, оторванный от реальных потребностей экономики и общества.

Между тем, Минцифры разработало нормы для включения ИИ-платформ в реестр российского софта.