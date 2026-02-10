Раскрыта реальная стоимость батареи iPhone

Компания Apple зарабатывает 90 процентов прибыли, меняя старый аккумулятор в iPhone. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера под ником Schrödinger.

© Lenta.ru

В распоряжении энтузиаста оказалась раскрытая информация о стоимости батареи iPhone 17 Pro Max. По его данным, реальная себестоимость аккумулятора емкостью 5000 миллиампер-часов составляет 12 долларов (около 930 рублей). Также он рассказал, что кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов, который часто используют в Android-смартфонах, стоит не сильно дороже — 18 долларов (около 1400 рублей).

Журналисты Wccftech напомнили, что стоимость замены батареи iPhone 17 Pro Max составляет 119 долларов (около 9,3 тысячи рублей). На основе этого они сделали вывод, что корпорация имеет 89 процентов прибыли, меняя аккумуляторы в смартфонах.

«Даже с учетом меньшей экономии за счет масштаба производства, это феноменально высокая маржа, которую можно считать откровенным грабежом», — оценили вывод авторы.

В материале говорится, что замена батареи — еще не самая дорогая процедура при обслуживании смартфонов Apple. Так, заменить дисплей iPhone 17 Pro стоит 329 долларов (около 25,5 тысячи рублей), а экран Phone 17 Pro Max — 379 долларов (около 30 тысяч рублей).

Ранее известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью 5200 миллиампер-часов. Он предсказал, что флагман будет иметь рекордную автономность.