Новая программа NASA: возможно ли выращивать еду на Марсе

Главное космическое агентство США NASA объявило конкурс на разработку системы питания для космонавтов на Марсе. «Вечерняя Москва» узнала, возможно ли выращивать еду на Красной планете.

Конкурс Deep space food challenge: Mars to table с призовым фондом в 750 тысяч долларов привлек внимание пользователей сети. NASA предложило участникам разработать технологию, с помощью которой 15 космонавтов смогут питаться на Марсе в течение пяти лет, выращивая еду в условиях разреженной атмосферы (там почти нет кислорода и высокое содержание углекислого газа). Победитель конкурса получит 300 тысяч долларов (22 миллиона 719 тысяч рублей), за второе и третье место обещают 200 и 100 тысяч долларов соответственно (чуть больше 15 и 7,5 миллиона рублей). Еще по 50 тысяч долларов (3 786 500 рублей) получат три участника, чьи разработки не дотянули до призовых мест, но имеют потенциал. Заявки принимаются до сентября, но сначала нужно пройти семь этапов регистрации: собрать команду, подтвердить гражданство и отправить предварительную концепцию своей технологии.

Конечно, часть продуктов можно будет привезти с Земли, но этой еды не хватит на долгий срок. При этом участники должны будут разработать полноценный рацион для космических исследователей из выращенной еды. Также в меню нужно будет учесть пищевую ценность, калораж и вкус, чтобы космонавты не питались пресной и пустой пищей.

Кино в реальности

Многие помнят сюжет фильма «Марсианин», где астронавт по ошибке застрял на чужой планете и был вынужден выживать всеми возможными способами. В плотную, сухую и токсичную почву он добавлял органику: человеческие отходы, что позволяло ему выращивать на станции картошку. К слову, в реальности дела примерно так и обстоят.

— Если и выращивать что-то в грунте Марса, то не на открытом пространстве точно. Нужны будут какие-то теплицы, где можно будет создать необходимые условия. Также нужно преимущественно выбирать растения, которые могут жить в бедной почве: так мы повысим шанс на то, что они прорастут. В противном случае нужно будет запастись органикой, которую придется добавлять в почву. Растениям нужны углерод, азот, железо, сера, фосфор и так далее, — рассказал «Вечерней Москве» биофизик Игорь Артюхов.

Также он добавил, что на Марсе достаточное количество ледников, так что проблем с питьевой водой возникнуть не должно: нужно будет только построить водоочистительную станцию.

— Возникает вопрос: люди пять лет одной травой и овощами питаться будут? Конечно, можно и животных привезти для размножения, но все упирается в деньги, потому что их тоже надо кормить, а у нас обедненные почвы. Я бы предложил использовать биореактор (аппарат для выращивания клеток). Его и сейчас успешно применяют, а полученное мясо хорошо имитирует обычное, — добавил Игорь Артюхов.

Вернуться не так просто

По словам биофизика, основная проблема заключается не в том, чтобы прокормить космонавтов, а в том, чтобы вернуть их на Землю.

— Получается, нам нужно запустить их на огромном корабле, в составе которого будет корабль поменьше, на котором они полетят обратно. Это очень затратно. Так что нужно продумать все детали, — предупредил Артюхов.

Попробовать свои силы в любом случае стоит. Разработанные технологии могут пригодиться и на Земле, например, для труднодоступных районов.

Татьяна Морозова, геолог, кандидат геолого-минералогических наук:

— Эта идея больше похожа на сюжет сказки, чем на реальность. В ближайшее время таких технологий точно не будет, поэтому о долгосрочных экспедициях на Марс размышлять не стоит. Чтобы ученые космонавты смогли жить на другой планете, полноценно питаться там и еще выполнять исследовательскую деятельность, нужно продумать все настолько тщательно, чтобы не подвергать их жизни риску, а это непросто.

