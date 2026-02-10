Ученый рассказал, кто будет возводить лунный город Маска

Будущий лунный город, о котором говорил американский предприниматель Илон Маск, вероятнее всего будет строиться роботами из местных материалов под дистанционным управлением с Земли. Об этом сообщает «Абзац медиа» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта. Специалист напомнил, что идея возведения сооружений на Луне не нова подобные проекты обсуждал еще советский конструктор Сергей Королев, однако они так и не были реализованы.

© mir24.tv

По словам ученого, основной упор при строительстве будет сделан на использование лунного реголита (грунта), так как доставка материалов с Земли крайне затратна. Работы, по его мнению, возьмут на себя автономные роботы, а люди будут выполнять контроль и управление дистанционно.

Эксперт предполагает, что здания могут иметь форму куполов, а часть инфраструктуры разместится под поверхностью Луны. При этом строителям придется учитывать экстремальные условия: отсутствие атмосферы, слабую гравитацию и перепады температуры от минус 150 до плюс 150 градусов.

Эйсмонт отметил, что верит в способность Маска реализовать проект, однако считает, что его интерес носит не только научный, но и коммерческий характер – в будущем с Луны могут добываться и доставляться на Землю редкоземельные элементы.

Ранее Маск заявил, что в ближайшее десятилетие на Луне может появиться первый саморазвивающийся город, при этом компания не отказывается и от планов по освоению Марса.

Кроме того, «Роскосмос» заявил о планах построить на Луне электростанцию к 2036 году. Проект рассматривается как ключевой этап для создания постоянно действующей научной базы и развертывания долгосрочной программы исследований спутника. В рамках работ планируется разработка аппаратов, наземные испытания и создание лунной инфраструктуры.

