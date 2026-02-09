OpenAI назвала фейком утекший ролик с якобы ИИ-наушниками компании

$77.6592.01

OpenAI отвергла рекламу якобы будущих ИИ-наушников с ChatGPT

В соцсетях опубликовали видео якобы будущих «умных» наушников компании OpenAI, однако разработчики ChatGPT официально назвали ролик фейком. Об этом сообщает VC.

Так, на Reddit появился тред якобы от сотрудника OpenAI. Автор утверждал, что участвовал в создании рекламного ролика, который в итоге не был показан на Супербоуле, и опубликовал само видео. Первоначальные посты впоследствии удалили, однако запись продолжила распространяться в соцсети X (ранее Twitter).

В ролике актер Александр Скарсгард появляется с серебристыми наушниками и зеркальным кейсом. Президент OpenAI Грег Брокман публично назвал видео «фейком». Аналогичную позицию озвучила представитель по связям с общественностью Линдси МакКаллум Реми.

Издание The Verge обратило внимание, что аккаунт, разместивший исходный тред, всего год назад публиковал резюме в поисках позиции младшего бухгалтера, что ставит под сомнение его причастность к разработке рекламной кампании крупной технологической компании.

Дополнительную интригу добавили слова аналитика Creative Strategies Макс Вайнбах, который сообщил, что незадолго до Супербоула получил запрос о консультации по рекламе носимого ИИ-устройства, якобы создаваемого в партнерстве с OpenAI и с упоминанием Скарсгарда в главной роли. По словам главы маркетинга OpenAI Кейт Руш, неизвестные также запустили сайт, где утверждалось, что компания в последний момент отказалась от показа рекламы.

Часть пользователей отмечает высокое качество ролика и его соответствие уровню современных бренд-кампаний, что, по их мнению, делает версию о фейке менее убедительной. В сообществе обсуждаются две основные версии: проверка реакции на будущий продукт либо намеренный «слив».

В июле 2025 года OpenAI приобрела стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва за $6,5 млрд для создания принципиально нового ИИ-устройства.