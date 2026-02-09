Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.6

Anthropic анонсировала Claude Opus 4.6 – свою наиболее продвинутую языковую модель на данный момент. По заявлению разработчика, новая версия предлагает заметные улучшения производительности и функциональности по сравнению с предыдущими поколениями.

Ключевым нововведением Claude Opus 4.6 стала поддержка контекстного окна объёмом до 1 миллиона токенов в рамках бета-тестирования. Это позволяет модели одновременно анализировать крупные массивы данных, длинные документы, объёмные кодовые базы и сложные проекты. В стандартном режиме доступно контекстное окно на 200 000 токенов, при этом модель способна генерировать до 128 000 токенов за один запрос, что открывает возможности для создания значительно более длинных и детализированных текстов и отчётов.

Ещё одной важной функцией Opus 4.6 стала поддержка так называемых «команд агентов». Эта возможность позволяет запускать несколько ИИ-агентов параллельно для решения отдельных подзадач с внутренней координацией между ними. Подход ориентирован прежде всего на разработку программного обеспечения, масштабные проверки кода и сложные долгосрочные задачи. В Anthropic отмечают, что в рамках инженерного эксперимента технология применялась для реализации крайне крупного проекта – создания компилятора C на Rust с использованием 16 параллельных агентов Claude и последующей компиляции ядра Linux.

Согласно данным компании, Opus 4.6 демонстрирует прирост производительности не только за счёт расширенного контекста, но и в задачах логического планирования, программирования, отладки и выполнения долгосрочных процессов. Модель также позиционируется как эффективный инструмент для профессиональных сценариев, включая финансовый анализ, юридические исследования, подготовку презентаций и работу с электронными таблицами.

Anthropic подчёркивает, что Opus 4.6 прошла всестороннее тестирование в ходе разработки с акцентом на снижение рисков безопасности и неправомерного использования. Архитектура модели направлена на минимизацию вероятности введения в заблуждение, обмана и вредоносного поведения.

Нововведения ориентированы не только на разработчиков, но и на специалистов в области юриспруденции, финансов, маркетинга и исследований. Claude Opus 4.6 доступна через API, а также используется в инструментах вроде Claude Code и на платформах наподобие Claude Cowork.