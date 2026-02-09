В России зафиксирован крупный сбой в работе Telegram.

На компьютерах мессенджер работает нестабильно: плохо открываются чаты, не переключаются вкладки, зависает интерфейс, выяснил корреспондент URA.RU.

«Приложение на ПК плохо работает. Не переключаются вкладки», — заявил журналист агентства.

Похожие жалобы приводит сервис Downdetector: люди пишут, что не могут загрузить медиа, открыть приложение или воспользоваться веб-версией.

По данным сайта за последний час, больше всего сообщений о неполадках поступает из Сахалинской области (12%), Хабаровского края (6%), Новосибирской области (6%), Красноярского края (6%) и Алтайского края (5%). Чаще всего пользователи жалуются на сбой мобильного приложения — 54%. Еще 17% говорят о проблемах с уведомлениями, 16% — об общем сбое сервиса, 10% — о некорректной работе сайта и 1% — о сбое личного кабинета.

Крайний раз российские пользователи сообщали о неполадках в Telegram 24 января этого года. За сутки сервис зафиксировал около 480 жалоб. Тогда люди испытывали проблемы со входом в личный кабинет, отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и подключением. В частности, жалобы поступали от жителей Кировской, Орловской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга.