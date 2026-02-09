Российская орбитальная станция получит силовой тренажер

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) получит силовой тренажер, занятия на котором позволят космонавтам снизить негативное влияние невесомости на организм.

Об этом со ссылкой на заведующую отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) Елену Фомину сообщает ТАСС.

«Не было раньше на станции силового тренажера — это совершенно новая разработка», — заметила ученый.

По ее словам, разработка тренажера ведется институтом в сотрудничестве с несколькими российскими организациями.

Фомина напомнила, что в настоящее время российские космонавты на Международной космической станции занимаются на американском тренажере.

Ранее командир отряда космонавтов, Герой России, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заявил, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация «Роскосмос», будут работать на перспективной РОС и Луне.

В ноябре Кононенко сообщил, что создание РОС позволит России избежать санкций и сохранить пилотируемую космонавтику.