«Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол

Ракету «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После приведения носителя с полезной нагрузкой в головной части в вертикальное положение специалисты площадки продолжили подготовку к запуску, намеченному на 12 февраля.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что следующий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» планируется в первой половине февраля.

В последнем месяце 2025 года госкорпорация заявила, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.