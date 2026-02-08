Илон Маск призвал начать полноценное освоение Луны

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, призвал начать полноценное освоение Луны. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

Накануне пользователь соцсетей с ником DogDesigner опубликовал коллаж из снимка первого самолета с двигателем братьев Райтов, совершивший полет в декабре 1903 года, и фотографии американского астронавта Нила Армстронга на поверхности Луны в июле 1969 года.

Бизнесмен обратил внимание на пост и оставил под ним комментарий: «Настало время вернуться на Луну масштабно».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX отложила запланированную на 2026 год миссию к Марсу и сосредоточится на реализации лунной программы NASA.

Журналисты уточнили, что 17 января 2026 года NASA перевезло ракету миссии Artemis II на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. Это финальный этап подготовки к первому за более чем 50 лет пилотируемому полету к Луне.

Миссия Artemis II рассчитана примерно на десять дней. В полет отправятся четыре астронавта, в том числе американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

Предполагалось, что ракета будет запущена 6 февраля. Вместе с тем, в начале этого месяца во время генеральной репетиции возникли проблемы с заправкой основной ступени ракеты-носителя жидким водородом. После этого запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне перенесли с февраля на март.