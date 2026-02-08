Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка класса M1.8 продолжительностью восемь минут была зарегистрирована в 14:18 мск, вторая — M1.7 продолжительностью 28 минут в 14:43 мск.

Накануне сообщалось, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений. Активная область Солнца под номером 4366, которая с начала февраля демонстрировала крайне высокую активность, резко перестала производить вспышки. Еще 4 и 5 февраля по московскому времени в этом регионе фиксировали по 11 вспышек классов M и X, однако уже в пятницу их число сократилось до нуля. С началом выходных график активности фактически выровнялся.

При этом активная область 4366 останется в зоне видимости Земли еще как минимум пять суток и теоретически сохраняет шанс побить рекорд. Для этого ей необходимо за это время произвести еще две вспышки уровня не ниже M1.0.