Снижение цен на iPhone объяснили

Цены на технику Apple упали из-за резкого снижения спроса. Об этом сообщает издание iPhones.

По словам журналистов медиа, в сентябре iPhone 17 продавали минимум за 85 тысяч рублей, флагманский iPhone 17 Pro Max — 150 тысяч рублей, а сейчас модели можно купить за 65 и 100 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в России подешевели и другие девайсы Apple. Специалисты объяснили этот феномен укреплением рубля и снижением спроса.

По словам редактора iPhones Никиты Горяинова, осенью продавцы поставили высокую цену на технику из-за спроса. Он отметил, что в сентябре поставки новых смартфонов Apple были нерегулярными, а желание приобрести устройства среди потребителей — очень высоким. Однако спустя пять месяцев спрос на технику американского бренда начал глобально падать.

В качестве примера автор привел MacBook Air M4. В США ноутбук стоит 999 долларов, или около 77 тысяч рублей, а на маркетплейсах его можно найти за 66 тысяч рублей. То есть в России компьютер стоит даже дешевле, чем на родине Apple.

Горяинов подчеркнул, что февраль стал удачным месяцем для покупки гаджета Apple. «С учетом того, что курс валют в последнее время продолжает меняться в сторону укрепления рубля, не исключено, что цены могут уменьшиться еще сильнее к марту», — заключил специалист.

Ранее инсайдеры издания Macwelt рассказали, что iPhone 17e выйдет 19 февраля. Таким образом, Apple может представить новый смартфон спустя ровно год после анонса 16e.