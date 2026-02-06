Солнце внезапно «выключилось»

Активная область 4366 на Солнце, вплотную приблизившаяся к рекорду по числу мощных вспышек в XXI веке, неожиданно прекратила свою активность. Для обновления достижения ей не хватало всего двух вспышек класса M или одной класса X, передает ixbt.com.

Рекорд по-прежнему удерживает солнечная область 3664. Ранее, после 58 мощных вспышек, зафиксированных к середине дня 5 февраля, казалось, что группа пятен 4366 побьет его в ближайшие дни.

Однако около 22:00 по московскому времени генерация вспышек в этом центре полностью прекратилась. Последующие всплески рентгеновского излучения на графиках были связаны уже с другими группами солнечных пятен. Если активность области 4366 не восстановится, историческое достижение останется за ее предшественницей.

Накануне сообщалось, что на планете наблюдается магнитная буря, вызванная серией мощных вспышек на Солнце. Явление уже привело к появлению ярких полярных сияний в Канаде. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, источником бури стала новая активная область на Солнце (номер 4366).