Google делает крупную ставку на Индию

Материнская компания Google планирует расширить свое присутствие в Индии, закрепив за собой право на аренду огромного офисного комплекса в технологической столице страны Бангалоре. Вероятно, текущая численность сотрудников компании в Индии удвоится.

Компания арендовала больше 65000 квадратных метров в одном офисноом здании и намерена арендовать еще на два других небоскреба в комплексе Alembic City, расположенном в Бангалоре. Общая площадь трех строений составляет около 22300 квадратных метров. Первое строение будет открыто для сотрудников в ближайшие месяцы, а строительство оставшихся планируется завершить в следующем году.

Если Google займет всю зарезервированную площадь, новый кампус потенциально сможет вместить до 20 000 сотрудников. Для сравнения, на сегодняшний день в Индии в компании работает около 14 000 человек из примерно 190 000 сотрудников по всему миру. В ответ на запрос представитель Alphabet подтвердил аренду одной башни и отметил, что компания сохраняет значительное присутствие в ряде индийских городов, включая Бангалор, но отказался рассказывать о дальнейших планах компании.

При чем здесь миграционная политика США?

Одной из ключевых причин, подталкивающих традиционно американские технологические компании к «миграции» в другие юрисдикции, стали изменения в иммиграционной политике США. Администрация президента Дональда Трампа ужесточила визовые правила и значительно повысила стоимость оформления рабочих виз H-1B - в некоторых случаях расходы для компаний могут достигать 100 000 долларов за заявку.

Такая стоимость привлечения специалистов делает экономически нецелесообразным массовый переезд иностранных специалистов, в том числе талантливых индийских инженеров, в США. В результате компании вынуждены идти к талантам, а не привозить их к себе. Индия с ее огромным ежегодным выпуском высококлассных инженеров становится для этого идеальной площадкой.

Гонка за искусственным интеллектом и индийскими талантами

Индия понемногу превращается в очень важный кадровый рынок, особенно, если учитывать нынешнюю гонку за лидерство в области искусственного интеллекта. Конкуренты Google, включая OpenAI и Anthropic, уже открыли свои представительства в стране. Глава операций Anthropic в Индии Ирина Гозе ранее заявляла, что у страны есть реальная возможность повлиять на то, как будет создаваться и внедряться ИИ в больших масштабах.

Для таких гигантов, как Alphabet, привлекательность Индии заключается не только в кадровом потенциале. Ежегодно десятки миллионов новых пользователей выходят в интернет, становясь потенциальными клиентами для чат-ботов, ИИ-помощников и новых инструментов разработки.

Будущее технологических хабов в Индии

Текущая экспансия Google является частью естественной рыночной политики, которая требует развивать глобальные центры компетенций (GCC) - технологические хабы, создаваемые транснациональными корпорациями. Многие из этих центров сейчас сосредоточены на разработке продуктов и инфраструктуры на основе искусственного интеллекта.

По оценкам индийской ИТ-ассоциации Nasscom, к 2030 году в подобных центрах в Индии будет занято около 2,5 миллиона человек против сегодняшних 1,9 миллиона. Уже сейчас совокупная численность персонала в Индии у шести крупнейших американских технологических компаний выросла за последний год на 16%, что является самым большим скачком за три года.

Решение Google расширятся в Индии, вовсе не показывает рост бизнеса в отдельно взятой стране, это в первую очередь вопрос создания правительством благоприятного инвестиционного климата, который в свою очередь ведет к пересмотру всей стратегии найма и размещения ключевых талантов в условиях меняющихся политических и экономических реалий.

Между тем, Microsoft объявила о 17,5 миллиардах долларов инвестиций в Индию в течение четырёх лет, начиная с 2026 года.