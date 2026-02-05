Обновление iOS испортило iPhone

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на испорченную работу iPhone после установки январского обновления. На это обратило внимание издание Macworld.

В конце января Apple выпустила обновление iOS 26.2.1, которое добавляет поддержку нового маячка AirTag 2 и исправляет некоторые ошибки. Журналисты медиа обратили внимание, что владельцы iPhone начали жаловаться на проблемы устройств после установки апдейта — подтормаживания и быструю разрядку батареи.

Так, 29 января на форуме Apple появилось сообщение с названием «iOS 26.2.1 сделала мой телефон непригодным для использования». В посте около 150 пользователей отметили, что испытали такие же проблемы. Кроме того, на Reddit обнаружили пост «iOS 26.2.1 — эксперимент над пользователями», который собрал 280 лайков. На основе этих и других публикаций журналисты издания сделали вывод, что проблемы новой версии iOS имеют массовый характер.

Специалисты Macworld отметили, что Apple пока не исправила проблемы. Также они обратили внимание, что откатиться на более стабильную iOS 26.2 нельзя, так как Apple перестала подписывать эту версию.

Ранее журналисты профильного издания iPhones объяснили, почему смартфоны Apple могут работать медленнее после установки iOS. По словам специалистов, в первые дни после обновления iPhone настраиваются и индексируют все содержимое.