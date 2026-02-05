Российским ученым удалось собрать первый в мире белый лазер

Ученые Института сильноточной электроники (ИСЭ СО РАН) создали уникальный белый лазер непрерывного спектра. Это первое в мире устройство, которое выдает белый свет в одном источнике лазерного излучения при равномерном смешении всех цветов видимого спектра.

© Пресс-служба ТНЦ СО РАН

По словам старшего научного сотрудника лаборатории газовых лазеров Владимира Прокопьева, в микроскопии белый лазер позволит получать более контрастные изображения и детально исследовать клетки и ткани, а в медицине - более детальные изображения внутренних органов и тканей. Еще также можно применять при дистанционном зондировании воздушных трасс для анализа различных примесей и газов в атмосфере.

Над созданием лазера долгие годы работали российские и зарубежные ученые. Но никому не удавалось уйти от многоцветности - белый свет получался только при комбинировании нескольких лазерный лучей разных цветов.

"Мы использовали мощный фемтосекундный лазер, дающий импульсы такой малой длительности, что свет успевает пройти расстояние менее толщины человеческого волоса. Сфокусировали его определенным образом и получили излучение со сверхшироким спектром, которое воспринимается человеческим глазом как луч белого света", - рассказал младший научный сотрудник лаборатории газовых лазеров Дмитрий Лубенко.

Сейчас томские ученые продолжают совершенствовать белый лазер, чтобы сделать его более эффективным и точным, а заодно уменьшить его габариты.