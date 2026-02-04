В инструкции Apple выявили ошибки, не дающие обновить MacBook

Разработчик Джефф Джонсон нашел неточности в документации Apple, касающихся расположения DFU-портов в ноутбуках MacBook. По его словам, из-за некорректных указаний ему длительное время не удавалось обновить систему, при этом macOS не предоставляла внятных сообщений об ошибке.

© Apple

Согласно официальным материалам Apple, для моделей MacBook с фирменными процессорами M-серии DFU-порт определяется следующим образом: у 14-дюймовых MacBook с чипами M4 и M5 — крайний правый USB-C-порт при взгляде на левую сторону ноутбука, у остальных моделей — крайний левый порт с той же ориентацией. Компания также подчеркивает, что при установке или обновлении macOS необходимо использовать именно указанный разъем.

Следуя этим рекомендациям, Джонсон пытался установить обновление macOS 15.7.3, используя как встроенную функцию Software Update, так и команду softwareupdate. Процесс каждый раз запускался корректно, устройство перезагружалось, однако после запуска система оставалась на прежней версии. При этом macOS не выводила подробных уведомлений о причине сбоя.

Позднее разработчик пришел к выводу, что проблема связана с ошибками в документации: для успешного обновления с внешнего носителя требуется подключать его к противоположному порту — правому вместо левого и наоборот.

Почему в macOS отсутствует предупреждение о подключении накопителя к неправильному DFU-порту и по какой причине неточности сохраняются в официальных инструкциях, в Apple не прокомментировали.