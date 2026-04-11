Чаще всего при переходе с iPhone на Android (или наоборот) люди акцентируют внимание на новом. ИИ-функции, режимы камеры и ежегодные обновления. Но, на самом деле, при повседневном использовании в глаза бросаются совсем другие вещи. Портал makeuseof.com рассказал, что Android-смартфоны по-прежнему делают лучше, чем iPhone.

Универсальный жест «назад»

Одно из первых различий между Android и iPhone — навигация. На Android «назад» считается системным действием. Не важно, чем пользователь управляет смартфоном: и кнопка, и соответствующий жест отправляют на один шаг назад, вне зависимости от приложения. Если вы открыли меню или переместились через несколько экранов, функция продолжит работать точно так же.

На iPhone же перемещение назад привязано к контексту и зависит от текущего экрана. Свайп вниз по левой кромке обычно работает, но не везде. А если он не, то приходится пользоваться элементами управления на экране: как правило, маленький стрелкой назад, значком крестика или чем-то еще. На моделях покрупнее дотянуться до этих кнопок одной рукой бывает сложно.

Заметнее всего эта разница в более глубоких меню. На Android одна и та же команда продолжает работать по мере перемещения через слои, тогда как на iOS каждый зачастую требует разных жестов или кнопок. Из-за этого иногда приходится останавливаться, чтобы понять, как вообще покинуть тот или иной экран.

Настоящий мультитаскинг

Аналогичная ситуация и с многозадачностью. Android-смартфоны обычно поддерживают разделенный экран и плавающие окна, что позволяет открыть несколько приложений одновременно. Данная функция полезна, когда нужно переместить информацию из одного места в другое, ничего не закрывая.

При этом мультитаскинг не требует перевода устройства в какой-то специальный режим. Приложение можно открыть в плавающем окне из меню недавних или уведомления, после чего закрепить в нужном месте. Многозадачность не нарушает привычный режим работы устройства.

На iPhone мультитаскинг ограничен режимом «картинка в картинке» для видео и звонков. Два интерактивных приложения нельзя держать открытыми рядом друг с другом или в наложенных окнах.

Клавиатура по-умолчанию

На Android у клавиатуры нет какого-то одного заданного поведения. Ее можно настраивать, включая раскладку и функции, без переключения между приложениями. Это особенно полезно при редактировании текста: некоторые Android-клавиатуры предлагают инструменты для переписывания предложений, правки грамматики или генерирования коротких ответов прямо внутри клавиатуры.

Помимо этого, на Android проще управляться со многими бытовыми задачами. Многие клавиатуры поддерживают историю буфера обмена, что позволяет копировать и вставлять несколько объектов одновременно; скриншоты зачастую можно вставлять сразу, а инструменты для перевода обычно доступны прямо в клавиатуре.

Наконец, раскладка на Android нередко более удобная. У многих клавиатур есть отдельный ряд цифровых клавиш, что убирает необходимость постоянно переключаться между режимами. И хотя на iPhone есть схожие по функционалу клавиатуры, iOS ограничивает глубину их интеграции в систему.

Широкий выбор железа

Но не все различия между Android и iPhone упираются в софт. Android-смартфоны продаются в более широком ассортименте дизайнов, что прямо влияет на их функционал и использование. Например, среди продукции Apple пока нет устройств со складным экраном, не говоря уже о поддержке расширения хранилища за счет карт памяти microSD.