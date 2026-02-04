Минцифры РФ расширило «белый список» сервисов

Минцифры России расширило белый список сервисов, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета. В перечень вошли сайты банков, ресторанов быстрого питания и служб доставки.

Так, в список добавлены ВТБ, ПСБ, «Бургер Кинг», «Детский мир», службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» и маркетплейс «Мегамаркет».

Также в перечень включены сервисы ФНС для налогоплательщиков и ряд региональных сайтов.

Ранее Минцифры сообщало о расширении перечня сайтов, доступных во время ограничений мобильного интернета.

Как сообщалось, RT тоже включили в белый список сайтов Минцифры при ограничениях интернета.