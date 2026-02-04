Apple захватила рынок смартфонов

Американская корпорация Apple достигла максимальной в своей истории доли на рынке смартфонов у себя на родине. Об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR).

В четвертом квартале 2025 года Apple осталась лидером рынка смартфонов в США. Более того — доля компании выросла с 65 до 69 процентов за год. По словам аналитиков CR, это рекордный показатель. Доля идущей на втором месте корейской компании Samsung за год сократилась с 18 до 13 процентов. В последнем квартале 2025-го рынок смартфонов в США вырос на 1 процент.

Специалисты CR объяснили высокие показатели IT-гиганта успешными продажами iPhone 16e и 17 в среднем и премиум-сегментах соответственно. Также iPhone стал самым продаваемым смартфоном у американских операторов связи AT&T, T-Mobile и Verizon. По оценке аналитиков, Apple опередит Samsung по поставкам в мире в 2025 году, но всего на 1 процент.

В материале говорится, что Apple также хорошо переносит дефицит памяти. Напротив, больше всего от кризиса пострадали производители гаджетов в ценовой категории до 300 долларов (около 23 тысяч рублей). В течение следующих двух кварталов стоимость комплектующих для недорогих девайсов увеличится на 15 процентов.

30 января стало известно, что Apple подняла цены на приложения в России и других странах. Цены на приложения для российских пользователей изменились в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов.