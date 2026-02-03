Затерянный город Александра Великого найден в Ираке

На юге Ирака специалисты смогли точно локализовать затерянную Александрию на Тигре - портовый центр, основанный Александром Македонским. Город много веков оставался известен по письменным упоминаниям, но его реальное положение на местности оставалось спорным из-за тёзок: полководец основал несколько поселений с одинаковыми названиями, а самой знаменитой стала Александрия в Египте.

Сейчас ученые связали античную Александрию на Тигре с районом Джебель-Хайябер недалеко от современной границы с Ираном. Основанный в IV веке до н. э. порт, как показали данные полевых работ и съёмок, был не просто пристанью, а заметным узлом, который влиял на речное и морское судоходство в регионе древней Месопотамии.

Ключ к поиску дал ещё труд британского археолога Джона Хансмана: в 1960-х он изучил аэрофотоснимки и выделил на них крупное поселение, окружённое мощной стеной. Однако раскопки на предполагаемой площадке стартовали лишь в 2014 году, и тогда подтвердились следы укреплений, которые Хансман заметил на фотографиях.

За последующее десятилетие команда обследовала территорию более 500 квадратных километров. Материалы вроде керамики, фрагментов кирпича, производственных отходов и остатков построек сложились в устойчивую картину крупного центра. Дополнительно площадку сняли с дронов, а геофизики "прочитали" скрытые под почвой структуры с помощью магнитометрии; затем сведения свели в единую карту.

В результате проступил город со строгой планировкой и разделением на зоны: жилые кварталы, религиозные комплексы с крупными храмами, ремесленные участки и портовая инфраструктура. Отдельно исследователи выделили район с гигантскими жилыми массивами - по размерам они превосходят большинство известных кварталов городов той же эпохи.