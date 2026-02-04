Может ли Meta* читать переписки в WhatsApp**: криптограф оценил риски

Вокруг WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) разгорается громкий спор о конфиденциальности. В связи с недавним коллективным иском и позицией Meta (корпорация признана экстремистской и запрещена в России) известный криптограф решил прокомментировать ситуацию.

Несмотря на многолетние заявления основателей мессенджера и самой Meta о сквозном шифровании, в США подан коллективный иск, в котором утверждается: сквозное шифрование в WhatsApp — фикция, а сотрудники Meta якобы могут читать любые сообщения пользователей в реальном времени.

По словам заявителей, сотруднику компании достаточно отправить внутренний запрос («task») инженеру Meta, и доступ к переписке любого пользователя будет предоставлен. Более того, утверждается, что читать можно не только текущие сообщения, но и всю историю с момента регистрации аккаунта, включая удалённые сообщения.

Если это правда, речь будет идти об одном из крупнейших скандалов в истории технологической индустрии — фактически о полном обмане миллиардов пользователей.

На ситуацию отреагировал профессор Университета Джонса Хопкинса и известный криптограф Мэттью Грин. В своём блоге он подробно разобрал обвинения и попытался оценить, насколько они вообще реалистичны.

Грин напоминает: WhatsApp действительно построен на протоколе Signal, который считается эталоном сквозного шифрования. Однако код самого WhatsApp закрыт, а значит, независимые исследователи не могут напрямую проверить, как именно реализовано шифрование.

Тем не менее, по мнению Грина, вероятность того, что обвинения соответствуют действительности, крайне мала. Он приводит два основных аргумента:

Если бы Meta действительно имела скрытый доступ к переписке, это почти наверняка уже обнаружили независимые исследователи. Следы такого механизма неизбежно «засветились» бы в коде приложения. Даже если исходники закрыты, старые версии WhatsApp можно скачать, декомпилировать и проанализировать — и это делают не только энтузиасты, но и профессионалы.

Да, признаёт Грин, подобный анализ — сложная и трудоёмкая задача. Но сам факт, что он в принципе возможен, делает идею о сознательной лжи со стороны Meta крайне рискованной и, по его словам, «массово глупой» с точки зрения бизнеса и юридических последствий.

В итоге криптограф сводит всё к вопросу доверия и цитирует легендарное выступление Кена Томпсона «Reflections on Trusting Trust». Надёжной проверки не существует, и в какой-то момент пользователю всё равно приходится доверять. Вопрос лишь в том, разумно ли считать, что WhatsApp тайно проворачивает «самую масштабную аферу в истории технологий». По мнению Грина, без конкретных доказательств — нет, неразумно.

Он также отмечает, что ситуация здесь не уникальна: код сквозного шифрования в iMessage и FaceTime тоже не является открытым, и пользователи Apple находятся ровно в таком же положении.

Пока иск остаётся на уровне громких заявлений, а технических подтверждений им нет. Однако недавно экс-подрядчики заявили о неограниченном доступе к переписке WhatsApp.

