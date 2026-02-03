Появились новые данные о первых людях в Америке

Археологи на Аляске обнаружили новые свидетельства, которые проливают свет на пути первых людей, заселивших Америку. Датировка найденных каменных и костяных орудий указывает на то, что эти первобытные охотники путешествовали по региону около 14 000 лет назад, направляясь на континент.

Долгое время считалось, что первые жители Америки принадлежали к культуре кловис. Каменные орудия, недавно обнаруженные на Аляске, указывают на миграцию людей на тысячу лет раньше, чем считалось ранее. В статье, опубликованной в журнале Quaternary International, утверждается, что найденные каменные орудия имеют технологическое сходство с более поздними этапами кловис.

Исследования показывают, что первобытные люди прибыли на континент через Берингию — гигантский сухопутный мост, который соединял Сибирь с Северной Америкой. Во время своего путешествия они обосновались в незамерзающих районах Аляски, например, в долине Танана. Одним из ключевых объектов, который помогает понять переход от берингийских охотников к культуре кловис — археологический памятник Хольцман.

Ученые из Университета Адельфи и Университета Аляски в Фэрбенксе обнаружили на этом участке многочисленные каменные орудия и остатки животных. В самом глубоком слое, датируемом временем 14 000 лет назад, был найден почти полный бивень мамонта, а также остатки костров и каменные отщепы. Чуть выше этого слоя, в слое, датируемом временем 13 700 лет назад, исследователи обнаружили мастерскую, где из кварца вырезали пруты из слоновой кости. Это одни из самых ранних известных примеров таких орудий в Америке.

Изготовленные из слоновой кости пруты были созданы с использованием тех же техник, которые позже применяли люди культуры кловис, существовавшей около 13 000 лет назад.

Исследования также показали, что эти люди, вероятно, не оставались на одном месте, а мигрировали, передавая свои технологии и методы охоты по мере перемещения.

«Кость и каменные орудия, вероятно, играли важную роль в циркуляции ресурсов на востоке Берингии и последующем расселении людей в Скалистые горы и северные равнины Северной Америки», — отмечают ученые.

Хотя результаты исследования помогают ответить на несколько ключевых вопросов о том, как и когда первые люди прибыли в Америку, дальнейший анализ древней ДНК и климатических условий может предоставить дополнительные доказательства, которые подтвердят или уточнят эти выводы, пишет Phys.org.