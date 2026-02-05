Какие функции смартфона можно отключить

Некоторые функции и сервисы смартфона следует выключать, чтобы продлить время работы аккумулятора и обезопасить свои личные данные.

Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, передает ИА DEITA.RU.

Эксперт отметил, что особенно важно контролировать уведомления от приложений, которые пользователь не считает необходимыми. Постоянное появление всплывающих сообщений существенно ускоряет разряд аккумулятора, объяснил специалист.

В большинстве современных смартфонов предусмотрена возможность отключения уведомлений у отдельных программ через настройки. Рекомендуется оставлять уведомления только для тех приложений, которые действительно важны — к примеру, мессенджеры или банковские сервисы.

Для дополнительных мер безопасности и экономии энергии нужно также запретить сайтам присылать уведомления через настройки браузера, поскольку постоянно возникающие оповещения не только мешают, но и расходуют заряд.

Еще одна рекомендация специалиста касается отключения работы приложений в фоновом режиме. Многие программы продолжают функционировать, даже если пользователь их активно не использует, что приводит к ненужному потреблению энергии.

Более того, во время фоновой работы приложения могут скачивать обновления или пересылать данные третьим лицам, что создает угрозу утечки личной информации. Отключение фоновой активности для большинства приложений помогает снизить эти риски и увеличить время автономной работы устройства.

Также Закарян советует тщательно контролировать доступ приложений к геолокации, поскольку постоянное использование функции определения местоположения негативно сказывается как на скорости работы смартфона, так и на конфиденциальности пользователя.

Большинству программ вовсе не требуется постоянный доступ к данным о местоположении, поэтому стоит полностью закрыть эту возможность. Оставлять включённой геолокацию стоит лишь в тех приложениях, которые работают с навигацией или предоставляют услуги такси, где точные координаты необходимы для правильной работы.