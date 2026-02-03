На Солнце произошло пять сильных вспышек

Пять вспышек предпоследнего класса мощности зафиксировано на Солнце ночью и утром 3 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© NASA

Первая вспышка произошла через несколько минут после полуночи.

"3 февраля в 00:08 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E27) зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 35 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано еще четыре вспышки - М2.5, М1.5, М1.8 и М2.6.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.