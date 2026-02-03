На Западе удивились российскому смартфону

Разработанный в России смартфон YotaPhone 2 вспомнили журналисты на Западе. Его добавили в список самых странных гажетов по версии издания CNet.

Редактор медиа Эндрю Ланксон рассказал, что за свою 14-летнюю карьеру он тестировал сотни гаджетов и поэтому решил собрать самые странные смартфоны, которые попадались ему на пути. В список попал YotaPhone 2 — устройство, выпущенное российской компанией Yota Devices в 2014 году. Ланксон вспомнил, что его в свое время удивил этот инновационный аппарат.

Главной особенностью YotaPhone 2 — как и предшественника YotaPhone — был второй экран на основе электронных чернил, расположенный сзади. По словам автора, идея была великолепной, но из-за небольшого количества задач, с которыми можно было бы применять второй экран, и слабого процессора YotaPhone 2 провалился в продаже.

Также в список CNet попали смартфон квадратной формы с физической клавиатурой BlackBerry Passport, жестко интегрированный с Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) телефон HTC ChaCha, девайс со встроенным криптокошельком Sirin Labs Finney U1, модульный аппарат LG G5, складной Samsung Galaxy Fold и другие устройства.

