В Сингапуре появилось собственное космическое агентство

Сингапур объявил о создании собственного космического агентства, которое начнет полноценную работу с 1 апреля этого года. Об этом 2 февраля сообщил информационный канал Channel News Asia, ссылаясь на заявление министра по вопросам энергетики, науки и технологий Тан Си Лэна, который выступил на первом Сингапурском космическом саммите. Новая структура носит название "Национальное космическое агентство Сингапура - НКАС" (National Space Agency of Singapore - NSAS).

По словам чиновника, новое ведомство должно обеспечить "решающее лидерство" Сингапура в быстро растущей мировой космической экономике и помочь стране воспользоваться возможностями, которые открывает более доступный космос. Министр подчеркнул, что Сингапур работает с космическими технологиями уже более 50 лет, однако теперь намерен систематизировать и усилить эту политику. Предтечей NSAS в Сингапуре было созданное в 2013 году Управление космических технологий и промышленности при Совете по экономическому развитию. Космическое агентство продолжит работу структуры, но уже на новом, расширенном уровне.

NSAS займется развитием прикладных космических технологий для национальных и региональных нужд, а также вопросами безопасности в условиях все более загруженной околоземной орбиты. В частности, планируется создание межведомственного операционного центра, который будет координировать работу государственных структур с данными спутников дистанционного зондирования Земли и предоставлять специализированную геопространственную аналитику. Ожидается, что это принесет пользу портовой логистике, городскому планированию, экологическому мониторингу и продовольственной безопасности.

Параллельно NSAS займется разработкой законодательства и регулирования космической деятельности. Базовые правила были приняты в 2024 году, включая регистрацию космических объектов и требования к безопасности и устойчивости космической среды. Теперь агентство должно выработать полноценную национальную правовую рамку, ориентированную на поддержку инноваций и бизнеса.

Согласно информации местных СМИ, правительство города-государства с 2022 года выделило более 200 млн сингапурских долларов (около 157 млн долларов США) на программы космических исследований и разработок.